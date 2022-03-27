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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 27 марта

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 27 марта
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 27 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Бостон Брюинз» благодаря четырём голам во втором периоде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Смит (Карло, Койл) – 04:03 (5x5)   2:0 Холл (Макэвой, Маршан) – 19:26 (5x4)   2:1 Нельсон (Хара, Ли) – 19:48 (5x5)   3:1 Пастрняк (Хаула, Холл) – 22:13 (5x5)   4:1 Маршан (Бержерон) – 23:56 (5x5)   4:2 Ли (Пажо, Добсон) – 25:12 (5x4)   5:2 Хаула (Пастрняк, Холл) – 34:33 (5x5)   6:2 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 38:18 (5x5)   6:3 Паризе (Бовиллье, Палмьери) – 54:43 (5x4)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме одержала волевую победу над «Детройт Ред Уингз», сравняв счёт за четыре минуты до конца третьего периода (2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сундквист (Зутер, Эрни) – 48:41 (5x5)   1:1 Стэмкос (Пойнт, Чирелли) – 55:22 (5x4)   1:2 Пойнт (Стэмкос, Чирелли) – 62:32 (4x3)

После двух периодов «Вегас Голден Найтс» уступал «Чикаго Блэкхоукс» в три шайбы, но за 112 секунд сравнял счёт, а после овертайма выиграл – 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 22:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кубалик (Маккейб, Тэйвз) – 10:02 (5x5)   0:2 Тэйвз (Дебринкэт) – 34:52 (5x5)   0:3 Строум (Джонс, Кейн) – 38:16 (5x5)   1:3 Стивенсон (Дадонов) – 41:24 (5x5)   2:3 Карлссон (Коглан, Маршессо) – 42:23 (5x5)   3:3 Айкел (Стивенсон, Теодор) – 43:16 (5x5)   3:4 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 48:53 (5x5)   4:4 Пьетранджело (Руа, Янмарк) – 49:40 (5x5)   5:4 Дадонов (Руа, Маршессо) – 62:05 (3x3)

«Ванкувер Кэнакс» забил три гола в третьем периоде и одежал волевую победу над «Даллас Старз» (4:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Петерсон (Бенн) – 25:42 (5x5)   1:1 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 35:25 (5x4)   1:2 Петтерссон (Экман-Ларссон) – 41:15 (5x5)   1:3 Хорват – 58:54 (en)   1:4 Миллер (Шенн, Гарланд) – 59:21 (5x5)

«Монреаль Канадиенс» также сумел отыграться по ходу матча и выиграть у «Торонто Мйпл Лифс» (4:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Бантинг, Марнер) – 00:36 (5x5)   1:1 Савар (Дофен, Судзуки) – 29:44 (5x5)   2:1 Кофилд (Уайдман, Судзуки) – 38:08 (5x4)   2:2 Нюландер (Таварес, Марнер) – 47:33 (5x4)   3:2 Байрон – 57:32 (5x5)   4:2 Дворак (Байрон, Савар) – 59:37 (en)

«Флорида Пантерз» по ходу матча уступала 0:3 «Оттаве Сенаторз», но всё равно одержала победу после серии буллитов (4:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Форментон (Дель Зотто) – 07:54 (5x5)   2:0 Зуб (Норрис, Батерсон) – 15:26 (5x5)   3:0 Гэмбрелл (Эннис) – 26:47 (5x5)   3:1 Дюклер (Жиру, Райнхарт) – 28:55 (5x4)   3:2 Хёрнквист (Форслинг, Аччари) – 29:57 (5x5)   3:3 Барков (Юбердо, Жиру) – 57:44 (6x5)   3:4 Барков – 65:00 (ПБ)

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Нью-Джерси Дэвилз», а победный гол забил Александр Овечкин (4:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Шарангович, Мерсер) – 20:55 (5x5)   1:1 Уилсон (Шири, Карлсон) – 22:47 (5x5)   1:2 Сиверсон (Грейвз, Боквист) – 27:17 (5x5)   2:2 Макмайкл (Шульц, Карлсон) – 42:08 (5x5)   3:2 Бекстрём (Манта) – 46:56 (5x5)   4:2 Овечкин (Кузнецов, Бекстрём) – 51:48 (5x4)   4:3 Братт (Хьюз, Хишир) – 59:28 (6x5)

Дубль Кирилла Капризова помог «Миннесоте Уайлд» выиграть у «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 08:34 (5x4)   1:1 Бин (Рослович, Кукан) – 28:16 (5x5)   1:2 Ворачек (Гавриков, Лайне) – 38:55 (4x4)   2:2 Капризов (Бродин, Фиала) – 58:57 (6x5)   3:2 Сперджен (Фиала, Годро) – 61:24 (3x3)

«Каролина Харрикейнз» в результативном матче переиграла «Сент-Луис Блюз» – 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Фаст, Славин) – 02:37 (4x5)   0:2 Джарвис (Терявяйнен, Коул) – 21:07 (5x5)   0:3 Песке (Котканиеми) – 23:16 (5x5)   1:3 Бучневич (Ледди, Томас) – 33:12 (4x4)   1:4 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 34:38 (5x4)   2:4 Бучневич (Кайру, Томас) – 46:30 (5x4)   2:5 Свечников (Трочек, Нечас) – 55:05 (en)   2:6 Нидеррайтер (Песке, Фаст) – 55:57 (en)   2:7 Джарвис (Коул, Деанджело) – 57:55 (5x5)

«Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» забросили 14 шайб на двоих, а Леон Драйзайтль оформил хет-трик. Это не помогло «Эдмонтону» выиграть – 5:9.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
9 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Брассар (Бушар, Кит) – 00:32 (5x5)   1:1 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 05:28 (5x5)   2:1 Танев (Коулман, Дюбе) – 14:23 (5x5)   3:1 Баклунд (Манджапане, Тоффоли) – 14:39 (5x5)   3:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Кассиан) – 19:01 (5x5)   3:3 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 20:44 (5x4)   4:3 Чюлингтон (Годро, Танев) – 23:07 (5x5)   4:4 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 23:52 (5x4)   5:4 Ткачук (Годро, Танев) – 25:06 (5x5)   6:4 Ткачук (Годро, Ханифин) – 27:39 (5x5)   6:5 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 29:18 (5x4)   7:5 Линдхольм (Годро, Ткачук) – 42:55 (5x5)   8:5 Баклунд (Тоффоли, Ханифин) – 46:01 (5x5)   9:5 Дюбе (Баклунд) – 54:23 (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» провёл второй матч в истории с «Сиэтл Кракен» и снова выиграл – 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Виларди (Мяяття) – 15:05 (5x5)   2:0 Копитар (Иафалло, Кемпе) – 24:17 (5x5)   2:1 Спронг (Суси) – 26:29 (5x5)   3:1 Спенс (Калиев, Лизотт) – 35:47 (5x5)   4:1 Дурзи (Копитар, Кемпе) – 43:35 (5x4)   4:2 Гики (Борген, Линд) – 59:56

«Сан-Хосе Шаркс» благодаря хет-трику Тимо Майера и ассистентскому дублю Александра Барабанова переиграл «Анахайм Дакс» (4:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Власик (Меркли, Риди) – 14:48 (5x5)   2:0 Майер (Барабанов) – 21:41 (5x5)   2:1 Мейхью (Симон) – 41:05 (5x5)   3:1 Майер (Барабанов, Гертл) – 43:56 (5x4)   4:1 Майер (Гертл, Бёрнс) – 55:55 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (94 очка, 65 матча), «Каролина Харрикейнз» (93 очко, 65 матча), «Питтсбург Пингвинз» (88, 66), «Бостон Брюинз» (87, 65), «Нью-Йорк Рейнджерс» (87, 65), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (86, 64), «Торонто Мэйпл Лифс» (85, 64) и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 67).

На Западе в заветной восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (97 очков, 65 матчей), «Калгари Флэймз» (88, 65), «Миннесота Уайлд» (82, 63), «Лос-Анджелес Кингз» (81, 67), «Сент-Луис Блюз» (79, 64), «Нэшвилл Предаторз» (78, 65), «Эдмонтон Ойлерз» (77, 66) и «Вегас Голден Найтс» (76, 68).

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