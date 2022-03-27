Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 27 марта

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 27 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.



«Бостон Брюинз» благодаря четырём голам во втором периоде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:3.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме одержала волевую победу над «Детройт Ред Уингз», сравняв счёт за четыре минуты до конца третьего периода (2:1).

После двух периодов «Вегас Голден Найтс» уступал «Чикаго Блэкхоукс» в три шайбы, но за 112 секунд сравнял счёт, а после овертайма выиграл – 5:4.

«Ванкувер Кэнакс» забил три гола в третьем периоде и одежал волевую победу над «Даллас Старз» (4:1).

«Монреаль Канадиенс» также сумел отыграться по ходу матча и выиграть у «Торонто Мйпл Лифс» (4:2).

«Флорида Пантерз» по ходу матча уступала 0:3 «Оттаве Сенаторз», но всё равно одержала победу после серии буллитов (4:3).

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Нью-Джерси Дэвилз», а победный гол забил Александр Овечкин (4:3).

Дубль Кирилла Капризова помог «Миннесоте Уайлд» выиграть у «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

«Каролина Харрикейнз» в результативном матче переиграла «Сент-Луис Блюз» – 7:2.

«Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» забросили 14 шайб на двоих, а Леон Драйзайтль оформил хет-трик. Это не помогло «Эдмонтону» выиграть – 5:9.

«Лос-Анджелес Кингз» провёл второй матч в истории с «Сиэтл Кракен» и снова выиграл – 4:2.

«Сан-Хосе Шаркс» благодаря хет-трику Тимо Майера и ассистентскому дублю Александра Барабанова переиграл «Анахайм Дакс» (4:1).

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (94 очка, 65 матча), «Каролина Харрикейнз» (93 очко, 65 матча), «Питтсбург Пингвинз» (88, 66), «Бостон Брюинз» (87, 65), «Нью-Йорк Рейнджерс» (87, 65), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (86, 64), «Торонто Мэйпл Лифс» (85, 64) и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 67).



На Западе в заветной восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (97 очков, 65 матчей), «Калгари Флэймз» (88, 65), «Миннесота Уайлд» (82, 63), «Лос-Анджелес Кингз» (81, 67), «Сент-Луис Блюз» (79, 64), «Нэшвилл Предаторз» (78, 65), «Эдмонтон Ойлерз» (77, 66) и «Вегас Голден Найтс» (76, 68).