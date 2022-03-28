Малкин обошёл Ковалёва и догнал Ковальчука по количеству хет-триков в истории НХЛ

35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Маклин отметился хет-триком в матче с «Детройт Ред Уингз», который стал для него 13-м в карьере в НХЛ.



Таким образом он обошёл обладателя Кубка Стэнли россиянина Алексея Ковалёва (12) и сравнялся по этому показателю с Ильёй Ковальчуком – теперь они делят 57 место в общем рейтинге. Также он оставил позади своего одноклубника Сидни Кросби, у которого 12 хет-триков.



Теперь на счету Евгения 440 заброшенных шайб, у Сидни Кросби 509. Более того, у Малкина 32 (16+16) очков в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

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