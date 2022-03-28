«В течение сезона были в восторге от внимания. Теперь нет». Блэшилл — о 2:11 с «Пингвинз»
Поделиться
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:11.
«Долгое время в течение сезона мы были в центре событий и находились в восторге от этого. Теперь нет. Но мы не будем жалеть себя, как бы то ни было. Никто не будет жалеть нас. Мы должны найти способ выйти и играть в следующих матчах намного лучше», — приводит слова Блэшилла официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошедшей встрече хет-трик оформил российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, ставший первой звездой игрового дня в НХЛ. Также он отдал одну голевую передачу.
«Детройт» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 60 очков после 66 матчей.
Комментарии
- 28 марта 2022
-
18:07
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
16:09
-
15:54
-
15:50
-
15:39
-
15:30
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
13:41
-
13:30
-
13:10
-
12:10
-
11:54
-
11:37
-
11:30
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:06
-
08:58
-
08:50
-
08:25
-
08:17
-
08:02
-
08:00
Партнерский контент