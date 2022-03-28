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«В течение сезона были в восторге от внимания. Теперь нет». Блэшилл — о 2:11 с «Пингвинз»

«В течение сезона были в восторге от внимания. Теперь нет». Блэшилл — о 2:11 с «Пингвинз»
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:11.

«Долгое время в течение сезона мы были в центре событий и находились в восторге от этого. Теперь нет. Но мы не будем жалеть себя, как бы то ни было. Никто не будет жалеть нас. Мы должны найти способ выйти и играть в следующих матчах намного лучше», — приводит слова Блэшилла официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошедшей встрече хет-трик оформил российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, ставший первой звездой игрового дня в НХЛ. Также он отдал одну голевую передачу.

«Детройт» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 60 очков после 66 матчей.

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