Форвард «Авангарда» Грицюк: не испытываю никакого давления от тренерского штаба, от ребят

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о предстоящем решающем матче с «Металлургом» в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
«Я ещё ни разу не играл седьмую игру, но скажу, что со шведами на Олимпиаде было какое-то волнение. Но почему мы должны мандражировать? Я не испытываю никакого давления от тренерского штаба, от ребят. Мы выходим и получаем удовольствие от игры, лично про себя могу сказать. Наоборот, когда начинаю нервничать – меня начинает чуть трясти, чуть быстрее начинаю делать какие-то действия, где-то не совсем правильные. Надеюсь, что у меня не будет давления», — приводит слова Грицюка официальный сайт «Авангарда».
Решающая встреча состоится в среду, 30 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Победитель матча выйдет в финал Восточной конференции, где сразится с челябинским «Трактором», обыгравшим ранее в серии «Салават Юлаев» (4-2).
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