Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев – о серии «Металлург» — «Авангард»: не видел настолько безалаберной игры в плей-офф

Плющев – о серии «Металлург» — «Авангард»: не видел настолько безалаберной игры в плей-офф
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом».

«Ничему не удивляюсь в серии «Металлурга» и «Авангарда». То одна команда играет без обороны, то другая. Сложно что-либо прогнозировать. Было ясно, что серия затянется. То одни шесть пропускают, то другие. При этом шайбы такие… Когда игры идут на серьёзный интерес, так сказать, играть так безалаберно… Не доводилось такого видеть», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, счёт в серии ничейный — 3-3. Решающая встреча состоится завтра, 30 марта, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Грицюк сотворил гол-шедевр! «Металлург» и «Авангард» ждёт битва в седьмом матче Грицюк сотворил гол-шедевр! «Металлург» и «Авангард» ждёт битва в седьмом матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022