Плющев – о серии «Металлург» — «Авангард»: не видел настолько безалаберной игры в плей-офф

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом».



«Ничему не удивляюсь в серии «Металлурга» и «Авангарда». То одна команда играет без обороны, то другая. Сложно что-либо прогнозировать. Было ясно, что серия затянется. То одни шесть пропускают, то другие. При этом шайбы такие… Когда игры идут на серьёзный интерес, так сказать, играть так безалаберно… Не доводилось такого видеть», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.



Напомним, счёт в серии ничейный — 3-3. Решающая встреча состоится завтра, 30 марта, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.



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