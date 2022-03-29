Гусманов объяснил высокую результативность в серии «Металлург» – «Авангард»

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов поделился мнением о высокой результативности команд в серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» (3-3).
«47 шайб за шесть матчей? Это действительно нехарактерно для плей-офф. Кто начинает лучше и забивает первым, тот заставляет соперника раскрываться. А раскрывшись, тяжело обороняться, поэтому мы видим так много голов. По этой же причине такие большие разрывы в счёте. Думаю, ломается изначальный план на игру. Приходится перестраиваться по ходу, что не всегда получается, и идти ва-банк», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, решающая седьмая встреча серии состоится завтра, 30 марта, в Магнитогорске.
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