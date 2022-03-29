Щитов: легионеры «Салавата» подвели команду. Иностранцам «Трактора» уважение, как и Лямся

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал отъезд легионеров из «Салавата Юлаева» во время плей-офф Кубка Гагарина — 2022, а также итоги серии уфимского клуба с «Трактором» (2-4).



«Если бы легионеры «Салавата» остались, игра бы складывалась, конечно, по-другому. Они подвели свою команду. В селекции, в создании команды, в сохранении легионеров «Трактор» переиграл Уфу. В Челябинске отличный коллектив, и я знаю, что легионеры не хотели уезжать из команды, оставлять ребят в момент, когда идёт плей-офф. Хотя и на них оказывалось давление в точности, как у «Салавата Юлаева», у них остался только главный тренер, честь ему и хвала. Легионеры «Трактора» остались и выполняют свою работу полностью, за это к ним уважение, как и к тренеру Томи Лямся.



Не знаю, вернутся ли уфимские легионеры или нет, но считаю, что их не стоит брать в клубы КХЛ. Пусть играют в своих европейских лигах, им там будет комфортнее. Своё отношение и характер они уже показали.



Нужен ли Хартикайнен? А что он сделал для Башкирии? Он долго играл в команде, да, много очков набирал, но за это ему и платили хорошие деньги, но Кубок Гагарина не завоевал. Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» нужно отзывать и вручать кому-то из своих воспитанников, неужели среди них нет достойных такой награды?



Почему первое звено «Салавата» было таким слабым в серии с «Трактором»? Только вчера они выделялись. У Кадейкина такая игра, возможно, из-за того, что сказывается Олимпиада, может быть, простой. Мне больше нравилось, когда на льду появлялись молодые ребята, они давали игре импульс и огонёк, а все остальные играли в обычной манере. У первого звена не получалось тащить, тащили молодые ребята. На первый план вышли другие игроки. Так бывает», — цитирует Щитова «Реальное время».



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