«Малкин может стать рискованной инвестицией». Bleacher Report — о завершении контракта

Журналист издания Bleacher Report Лайл Ричардсон за месяц до окончания регулярного чемпионата в НХЛ опубликовал список лучших неограниченно свободных агентов. Период дозаявок в лиге стартует 13 июля 2022 года. На втором месте в топе самых сильных игроков из числа тех, у кого по завершении сезона истекают контракты, по версии редакции российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.



«Вместе с Сидни Кросби Малкин на протяжении больше десяти лет помогал «Питтсбургу» оставаться в числе лучших команд НХЛ. За 16 сезонов в лиге россиянин набрал 1136 очков. Это четвёртый результат в лиге за данный временной отрезок. За время карьеры форвард получил немало индивидуальных наград и помог «Пингвинз» выиграть три Кубка Стэнли с 2009 года.



Восьмилетний контракт Малкина на $ 76 млн ($ 9,5 млн в год) в настоящее время подходит к концу. В полной мере проявить себя во время его действия 35-летнему нападающему помешали травмы. Он появился на льду лишь в 33 матчах в прошлом сезоне и лишь в пяти кампаниях преодолел порог в 75 матчей. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ хоккеист на данный момент выходил на лёд 30 раз.



В мае Крис Летанг заявил, что хочет завершить карьеру в «Питтсбурге» вместе с Кросби и Малкиным. В данном отношении всё, конечно, будет зависеть от желания самих «Пингвинз». От того, сколько они согласятся платить игрокам по новым соглашениям. Что касается Малкина, его, как ожидается, ждёт серьёзное сокращение зарплаты по новому потенциальному контракту с «Питтсбургом». Ну и долгосрочным он не будет.



Как бы то ни было, хотя лучшие годы россиянина остались позади, Малкин всё равно будет самым узнаваемым игроком на рынке свободных агентов грядущим летом. Нападающий способен в среднем набирать не меньше одного очка за игру, что вкупе с предыдущими достижениями гарантирует интерес к его персоне со стороны других клубов. Тем не менее история травм Малкина и стоимость следующего контракта могут сделать потенциальную сделку по приобретению россиянина рискованной инвестицией», — приводит слова Ричардсона Bleacher Report.