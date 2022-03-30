Ничушкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» забросил две шайбы, которые принесли его команде победу со счётом 2:1. По итогам матча россиянин стал первой звездой, а по итогам игрового дня – третьей.



На счету Валерия уже 39 (19+20) очков в 49 матчах нынешнего сезона. Российский нападающий перешёл в «Колорадо» из «Даллас Старз» в августе 2019 года. В нынешнем клубе по итогам 169 матчей ему удалось набрать 87 (42+45) баллов.



Второй звездой дня стал форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, на счету которого дубль и результативная передача в матче с «Монреаль Канадиенс» (7:4).

Первой звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, забросивший победную шайбу и сделавший две результативных передачи в игре с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ).

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