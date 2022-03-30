Якупов рассказал, как «Авангард» будет играть в седьмом матче с «Металлургом»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился ожиданиями от седьмого полуфинального матча в Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом». Решающая встреча состоится сегодня, 30 марта, в 17:00 мск.

«В прошлом году переживал, от меня мало что зависело, а сейчас просто настрой с холодной головой. Здесь, в принципе, уже ничего не нужно придумывать, выдумывать: опыт, дисциплина и хороший настрой. Все понимают, насколько важна эта игра. Зависит от того, пройдём мы дальше, будем получать удовольствие все вместе, этой же дружной командой или не будем. Лучше идти вперёд.

Мы просто будем стараться играть так, как мы играли последнюю игру, как играли матчи, которые выигрывали. Нужно просто получать удовольствие от игры и не отходить от той волны, которая у нас идёт. Поэтому, если мы будем играть правильно, у нас есть все шансы для победы», – сказал Якупов в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

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