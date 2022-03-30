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Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» по голам в одном месяце

Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» по голам в одном месяце
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» забросил шайбу.

Форвард «дикарей» забил 13-й гол в 15 встречах в марте. Как отмечает пресс-служба НХЛ, Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству шайб, заброшенных в одном месяце. В феврале 2018 года на тот момент нападающий «Уайлд» Эрик Стаал также забил 13 голов.

Напомним, в ночь с 29 на 30 марта закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Для россиянина гол в этом матче стал 37-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 45 результативных передач в 64 играх.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 118 матчах, в которых записал в свой актив 64 гола и сделал 69 результативных передач при коэффициенте полезности «+29».

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