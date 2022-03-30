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«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Авангард» пропустил третью шайбу после кошмарной ошибки Шимона Грубеца

«Авангард» пропустил третью шайбу после кошмарной ошибки Шимона Грубеца
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит седьмой матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». К началу второго периода хозяева впереди со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На старте второго игрового отрезка «Металлург» забил третий гол в ворота «Авангарда». Уральцы в контратаке выкатились «два в два». Брендан Лайпсик на пятаке замыкал прострел с фланга — Шимон Грубец среагировал, но Джош Карри полез на добивание и протолкнул шайбу мимо голкипера, забросив третью шайбу «Металлурга» в этой встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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