Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов поднялся на восьмое место, Панарин вошёл в топ-15

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» забросил шайбу.
Благодаря этому форвард «дикарей» довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 82 (37+45) очков. Капризов поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин обошёл форварда «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри (26+55) и защитника «Нэшвилл Предаторз» Романа Йози (18+63), у которых по 81 баллу, и сравнялся с нападающим «Виннипег Джетс» Кайлом Коннором.
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин благодаря двум результативным передачам в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2) набрал 77 (17+60) очков и поднялся на 15-е место. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает 14-ю позицию с 78 (42+36) баллами. Лидирует в гонке бомбардиров капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 98 (36+62) очков.
- 30 марта 2022
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