Форвард «Металлурга» Лайпсик промахнулся мимо пустых ворот меньше чем с метра

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции.
За три минуты до конца встречи произошёл примечательный момент. «Авангард», проигрывая со счётом 0:3, выпустил вместо голкипера Шимона Грубеца шестого полевого игрока. После этого омичи пропустили контратаку, в ходе которой Брендан Лайпсик за воротами «ястребов» подобрал отскок от лицевого борта, но, выезжая на пятак, не сумел меньше чем с метра протолкнуть шайбу в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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