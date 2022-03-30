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Тёплые рукопожатия Боба Хартли и Ильи Воробьёва после седьмого матча. Видео

Тёплые рукопожатия Боба Хартли и Ильи Воробьёва после седьмого матча. Видео
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв и наставник «Авангарда» Боб Хартли пожали друг другу руки после седьмого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Видео момента можно посмотреть здесь.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции. Шайбы в составе «Металлурга» забросили форварды Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри, а также защитник Григорий Дронов. Шат-аут оформил Василий Кошечкин, отразивший 41 бросок.

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