ESPN — об Овечкине: если вы ещё не в курсе, Великая восьмёрка снова просто разрывает лигу

Известное издание ESPN представило самые интересные сюжетные линии в оставшейся части регулярного чемпионата НХЛ, до завершения которого остаётся ровно месяц. По мнению авторов издания, одним из самых занимательных аспектов нынешнего сезона является результативность российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Капитан «столичных» Алекс Овечкин планирует в последний месяц обновить ещё парочку рекордов. Если вы ещё не в курсе, Великая восьмёрка снова просто разрывает лигу.



36-летний российский нападающий продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. В начале марта он вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Яромира Ягра. Чтобы подняться на второе место и ещё на шаг приблизиться к Гретцки, Ови, имеющему сейчас в своём активе 772 результативных броска, нужно превзойти Горди Хоу, на счету которого 801 гол.



Посмотрим, как близко подберётся к этой цифре Овечкин в последний месяц регулярки. С тех пор как ему исполнилось 30 лет, он уже в пятый раз забрасывает больше 40 шайб за сезон. Всего таких кампаний у Ови уже 12, и он сравнялся с рекордом Гретцки по этому показателю.



В марте Овечкин был просто неудержим: 10 голов и четыре результативные передачи в 12 встречах.



Если в ближайшие недели он сможет довести счёт своих голов до 50, то станет самым возрастным игроком, когда-либо достигавшим такого результата. Пока это достижение принадлежит Джонни Буцику, которому было 35 лет, когда он закончил кампанию-1970/1971 с половиной от сотни заброшенных шайб.



Кто знает, как долго Овечкин сможет продолжать играть и, главным образом, забивать в таких количествах? Мы знаем только то, что он делает это прямо сейчас», — говорится в сообщении.

Новость по теме Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал отмену гола Александра Овечкина