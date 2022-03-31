Копп впервые в карьере принёс победу «Рейнджерс». Он набирает очки в каждом матче за клуб

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.

Автором победной шайбы стал нападающий гостей Эндрю Копп, отличившийся в овертайме после голевой передачи в исполнении российского форварда Артемия Панарина. Для 27-летнего Коппа эта шайба стала первой победой в его карьере за «Рейнджерс». Американец пополнил состав команды в дедлайн в результате обмена из «Виннипега» и на данный момент набирает очки в каждом матче за новый клуб. В пяти играх на его счету 7 (2+5) очков при показателе полезности "+5".

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