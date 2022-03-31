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Дубль Еника помог «Аризоне» победить «Сан-Хосе»

Дубль Еника помог «Аризоне» победить «Сан-Хосе»
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В эти минуты в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Счёт в матче открыли гости – забил Скотт Риди на 13-й минуте. На 16-й минуте голом ответил Ник Ритчи. На 29-й минуте вывел хозяев вперёд Ян Еник, но через 6 минут Брент Бёрнс сравнял счёт. На 48-й минуте Еник оформил дубль, а через 10 минут Баррет Хэйтон упрочил преимущество своей команды. Точку в матче поставил Ник Шмальц за 46 секунд до сирены.

Таким образом, «Аризона» прервала шестиматчевую серию без побед. «Сан-Хосе» же потерпел второе поражение за последние пять матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Риди (Меркли, Бонино) – 12:15 (5x4)   1:1 Ритчи (Шмальц, Строльман) – 15:46 (5x5)   2:1 Еник (Кессел) – 28:33 (5x5)   2:2 Бёрнс (Гертл, Майер) – 34:07 (5x5)   3:2 Еник (Кессел, Строльман) – 47:11 (5x5)   4:2 Хэйтон (Бойд) – 57:02 (5x5)   5:2 Шмальц – 59:14 (en)
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