Дубль Еника помог «Аризоне» победить «Сан-Хосе»

В эти минуты в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.



Счёт в матче открыли гости – забил Скотт Риди на 13-й минуте. На 16-й минуте голом ответил Ник Ритчи. На 29-й минуте вывел хозяев вперёд Ян Еник, но через 6 минут Брент Бёрнс сравнял счёт. На 48-й минуте Еник оформил дубль, а через 10 минут Баррет Хэйтон упрочил преимущество своей команды. Точку в матче поставил Ник Шмальц за 46 секунд до сирены.



Таким образом, «Аризона» прервала шестиматчевую серию без побед. «Сан-Хосе» же потерпел второе поражение за последние пять матчей.