Немировски подтвердил, что он вместе со всем тренерским штабом покинул «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подтвердил, что он вместе со всем тренерским штабом покинул команду.
«27 февраля были расторгнуты контракты со всем тренерским штабом, 28-го числа мы подписали все документы. Это произошло по инициативе клуба. У меня был контракт до 30 апреля, его расторгли. В середине февраля было собрание с руководством, мы всё обговорили, и они объявили, что не будут продлевать договор. Тем не менее я решил доработать товарищеские матчи.
Конечно, невыход в плей-офф повлиял, плюс мы работали в клубе уже четыре года, видимо, руководство решило что-то поменять. Это нормальная ситуация, никаких обид на «Торпедо» у меня нет. Конечно, я хочу продолжить работу в КХЛ, сейчас это мой приоритетный вариант. Пока жду предложений», – сказал Немировски в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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