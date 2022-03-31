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Немировски подтвердил, что он вместе со всем тренерским штабом покинул «Торпедо»

Немировски подтвердил, что он вместе со всем тренерским штабом покинул «Торпедо»
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подтвердил, что он вместе со всем тренерским штабом покинул команду.

«27 февраля были расторгнуты контракты со всем тренерским штабом, 28-го числа мы подписали все документы. Это произошло по инициативе клуба. У меня был контракт до 30 апреля, его расторгли. В середине февраля было собрание с руководством, мы всё обговорили, и они объявили, что не будут продлевать договор. Тем не менее я решил доработать товарищеские матчи.

Конечно, невыход в плей-офф повлиял, плюс мы работали в клубе уже четыре года, видимо, руководство решило что-то поменять. Это нормальная ситуация, никаких обид на «Торпедо» у меня нет. Конечно, я хочу продолжить работу в КХЛ, сейчас это мой приоритетный вариант. Пока жду предложений», – сказал Немировски в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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