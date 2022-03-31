«Колорадо» — лучший клуб НХЛ в рейтинге ESPN, «Тампа» — седьмая, «Вашингтон» — 12-й

Издание ESPN на официальном сайте представило рейтинг лучших команд лиги на настоящий момент.
Первое место занимает лидер Западной конференции — «Колорадо Эвеланш». В пятёрку лучших также вошли «Каролина Харрикейнз», «Калгари Флэймз», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — расположился на седьмой строчке, следом идёт «Миннесота Уайлд», а «Вашингтон Кэпиталз» находится на 12-м месте.
«Кэпиталз» приветствовали возвращение Маркуса Юханссона, предоставив ему возможность сыграть в первом звене с Александром Овечкиным и дав провести на льду более 16 минут. Большая возможность. Только он не смог отличиться в четырёх играх подряд, а Себастьян Ахо проходил его, как турникет, в очном матче «Каролины» и «Вашингтона». Появится ли сожаление у покупателя? Посмотрим», — говорится в материале.
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