«Я пытался давить на него, но он не сломался». П. Воробьёв — об общении с сыном Ильёй

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв рассказал об общении с сыном — главным тренером «Металлурга» Ильёй Воробьёвым во время серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-3).
«Илья – большой молодец. Он выстоял под огромным давлением и не изменил себе. С одной страны, продемонстрировал стойкость характера, а с другой – гибкость. Честно говоря, я даже не предполагал, что сын сможет балансировать на такой тонкой грани. Мы с ним были на связи постоянно: созванивались, писали сообщения. Возможно, в общении с ним я был где-то неправ, слишком уж перегибал палку.
Я являюсь сторонником жёсткой линии в общении с хоккеистами, Илья в этом смысле более демократичен. На этой почве у нас проходили постоянные столкновения. Я пытался давить на него, но сын не сломался. В конечном счёте у него хватило и характера, и тренерского мастерства. Он прошёл по тонкой линии и всё сделал абсолютно правильно: не недожал и не пережал. По сути, это он меня переломил. Я просто удивлён, как он со всем этим справился», — цитирует Воробьёва BetOn Mobile.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 31 марта 2022
-
20:48
-
19:56
-
19:19
-
18:27
-
18:00
-
17:50
-
17:43
-
17:08
-
16:39
-
16:17
-
15:59
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:03
-
13:57
-
13:20
-
12:59
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:28
-
11:15
-
11:05
-
10:45
-
10:32
-
10:05
-
09:57
-
09:15
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
08:00