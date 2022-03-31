«Я пытался давить на него, но он не сломался». П. Воробьёв — об общении с сыном Ильёй

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв рассказал об общении с сыном — главным тренером «Металлурга» Ильёй Воробьёвым во время серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-3).



«Илья – большой молодец. Он выстоял под огромным давлением и не изменил себе. С одной страны, продемонстрировал стойкость характера, а с другой – гибкость. Честно говоря, я даже не предполагал, что сын сможет балансировать на такой тонкой грани. Мы с ним были на связи постоянно: созванивались, писали сообщения. Возможно, в общении с ним я был где-то неправ, слишком уж перегибал палку.



Я являюсь сторонником жёсткой линии в общении с хоккеистами, Илья в этом смысле более демократичен. На этой почве у нас проходили постоянные столкновения. Я пытался давить на него, но сын не сломался. В конечном счёте у него хватило и характера, и тренерского мастерства. Он прошёл по тонкой линии и всё сделал абсолютно правильно: не недожал и не пережал. По сути, это он меня переломил. Я просто удивлён, как он со всем этим справился», — цитирует Воробьёва BetOn Mobile.



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