«Бостон» забросил шесть безответных шайб «Нью-Джерси» во втором периоде

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 8:1 в пользу хозяев. Во втором периоде «Бостон» забросил шесть безответных шайб.

На данный момент «Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 87 очков. За последние пять матчей команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

«Нью-Джерси», в свою очередь, располагается на 13-м месте на Востоке, записав в свой актив 53 очка. За последние три матча команда потерпела два поражения и одержала одну победу.