Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Александр Барков (дважды), Райан Ломбер и Густав Форслинг. Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут, сделав 37 сейвов. Российский нападающий Максим Мамин завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Флорида» одержала пятую победу за последние шесть игр. «Чикаго», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», в «Чикаго» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба матча пройдут 2 апреля.

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