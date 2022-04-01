Кожевников: «Салавату» имеет смысл отпустить Лямся. Из кандидатов на замену назову Козлова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о потенциальном кандидате на должность главного тренера «Салавата Юлаева», а также прокомментировал работу Томи Лямся.



«Для меня главный итог на этом этапе такой: в четвёрке лучших в плей-офф КХЛ — только российские тренеры. Всегда говорил о том, что на каком-то этапе мы напрасно увлеклись иностранцами — и четвертьфиналы нам это доказали. О Хартли уже всё сказано, но вылетел и Томи Лямся с „Салаватом“.



Да, оценил то, что Лямся не покинул команду и доработал с ней до конца. А ещё мне понравилось, что наконец-то доверил место молодым хоккеистам из системы клуба, чего раньше не наблюдалось.



При этом и особых восторгов относительно работы Лямся не разделяю. Были у него и плюсы, и минусы, но давайте честно, даже для финнов он — достаточно средний тренер. Как пример, Лямся не смог удержать в „Салавате“ своих соотечественников, лидеров команды, это показатель тренерского влияния. Кстати, как и в истории с „Авангардом“ и Хартли, об авторитете которого звучало много громких слов. Но ведущие защитники Каски и Покка эти слова опровергли — подставили и команду, и тренера.



Сомневаюсь, что Лямся останется. Считаю, при таком развитии событий и болельщики, и спонсоры могут взглянуть на клуб косо. Имеет смысл Лямся поблагодарить и отпустить на родину, которая уже забрала у нас „Йокерит“ и многих ярких игроков.



Из кандидатов на замену прежде всего назову Виктора Козлова. У него солидный тренерский опыт, он возглавлял „Магнитку“, затем работал в штабе Лямся, всё об Уфе знает. А подходит ли Козлов по стилю „Салавату“? Однозначно — да. На мой взгляд, в стилевом плане „Спартак“ и „Салават“ — команды-побратимы, так модный сегодня „бей-беги“ на дух не переносят, стараются действовать умно и с огоньком.



Кто, если не Козлов? В „Салавате“ есть Михаил Васильев, замечательный в прошлом форвард ЦСКА, который очень хорош в роли помощника. Не нужно забывать и Николая Цулыгина — да, он мягковат, но зато въедлив и надёжен», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.



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