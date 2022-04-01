Михеев впервые набрал 3 очка за матч в НХЛ

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева выиграли со счётом 7:3. Российский нападающий хозяев Илья Михеев забил один гол и отдал две голевые передачи.
Таким образом, Михеев первые в своей карьере в НХЛ набрал три очка за одну игру.
В составе «Торонто» дубль оформил Вильям Нюландер, а также отличились Марк Джордано, Джон Таварес, Остон Мэттьюс, Тимоти Лильегрен и Михеев. Для российского форварда эта шайба стала 14-й в текущем сезоне НХЛ. Также в этом матче Михеев сделал две голевые передачи. После 37 игр на его счету 19 (14+5) очков. В составе «Виннипега» забивали Блейк Уилер, Пол Штястны и Николай Элерс.
Михеев перешёл в «Торонто» в 2019 году из омского «Авангарда». После 67 матчей «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции. На счету команды 91 очко. «Виннипег» (69) находится на десятой строчке на Западе, имея в своём активе 76 баллов.
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