Гол и две передачи Михеева позволили «Торонто» переиграть «Виннипег»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева выиграли со счётом 7:3.
В составе «Торонто» дубль оформил Вильям Нюландер, а также отличились Марк Джордано, Джон Таварес, Остон Мэттьюс, Тимоти Лильегрен и Илья Михеев. Для российского форварда эта шайба стала 14-й в текущем сезоне НХЛ. Также в этом матче Михеев сделал две голевые передачи. После 37 игр на его счету 19 (14+5) очков. В составе «Виннипега» забивали Блейк Уилер, Пол Штястны и Николай Элерс.
После 67 матчей «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции. На счету команды 91 очко. «Виннипег» (69) находится на десятой строчке на Западе, имея в своём активе 76 баллов.
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