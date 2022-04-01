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Гол и две передачи Михеева позволили «Торонто» переиграть «Виннипег»

Гол и две передачи Михеева позволили «Торонто» переиграть «Виннипег»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева выиграли со счётом 7:3.

В составе «Торонто» дубль оформил Вильям Нюландер, а также отличились Марк Джордано, Джон Таварес, Остон Мэттьюс, Тимоти Лильегрен и Илья Михеев. Для российского форварда эта шайба стала 14-й в текущем сезоне НХЛ. Также в этом матче Михеев сделал две голевые передачи. После 37 игр на его счету 19 (14+5) очков. В составе «Виннипега» забивали Блейк Уилер, Пол Штястны и Николай Элерс.

После 67 матчей «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции. На счету команды 91 очко. «Виннипег» (69) находится на десятой строчке на Западе, имея в своём активе 76 баллов.

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НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Уилер (Сэнфорд) – 03:19 (5x5)   0:2 Штястны (Элерс, Шайфли) – 07:45 (5x5)   1:2 Джордано (Михеев, Лильегрен) – 15:03 (5x5)   2:2 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 21:58 (5x4)   2:3 Элерс (Моррисси, Шайфли) – 23:45 (5x4)   3:3 Таварес (Дальстрём, Михеев) – 24:08 (5x5)   4:3 Нюландер (Марнер, Райлли) – 28:40 (5x4)   5:3 Михеев (Энгвалль, Холл) – 33:55 (4x5)   6:3 Мэттьюс (Марнер) – 57:54 (en)   7:3 Лильегрен (Нюландер, Джордано) – 58:14 (5x4)
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