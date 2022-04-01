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Юбердо установил новый рекорд НХЛ по голевым передачам среди левых крайних нападающих

Юбердо установил новый рекорд НХЛ по голевым передачам среди левых крайних нападающих
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Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо стал автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).

Этот голевой пас стал для 28-летнего форварда 71-м в текущем регулярном сезоне. Это новый рекорд среди левых крайних нападающих в лиге. Ранее лучшее достижение принадлежало Джо Жюно из «Бостон Брюинз» — 70 передач в сезоне-1992/1993.

«Крутой момент. Без моей команды я бы не справился. Я читал о потенциальном достижении в соцсетях, но пытался об этом не думать. Я просто продолжал в том же духе отдавать голевые передачи», – приводит слова Юбердо официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном сезоне форвард провёл 67 матчей, набрав в них 94 (23+71) очка при показателе полезности "+26".

Рекорд среди правых крайних нападающих делят между собой Яромир Ягр и Никита Кучеров (87 передач, сезоны-1995/1996 и 2018/2019 соответственно).

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