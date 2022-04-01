Кулёмин и Коледов продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Николай Кулёмин и защитник Павел Коледов продлили соглашения с «Салаватом Юлаевым». Новый контракт Кулёмина заключён сроком на один сезон, Коледова – на два.



В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 35-летний форвард провёл 45 матчей, набрав 27 (14+13) очков при общей полезности "+19". В плей-офф Кулёмин добавил 11 встреч, забросив три шайбы при полезности "+1".



Коледов в регулярке принял участие в 38 встречах, забросив три шайбы и отдав семь передач при показателе полезности "+13". В Кубке Гагарина — 2022 27-летний игрок обороны провёл 11 встреч и отдал две передачи при полезности «0».



«Салават Юлаев» завершил выступление в плей-офф КХЛ во втором раунде, уступив в серии «Трактору» (2-4).



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