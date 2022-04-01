Кулёмин и Коледов продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Николай Кулёмин и защитник Павел Коледов продлили соглашения с «Салаватом Юлаевым». Новый контракт Кулёмина заключён сроком на один сезон, Коледова – на два.
В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 35-летний форвард провёл 45 матчей, набрав 27 (14+13) очков при общей полезности "+19". В плей-офф Кулёмин добавил 11 встреч, забросив три шайбы при полезности "+1".
Коледов в регулярке принял участие в 38 встречах, забросив три шайбы и отдав семь передач при показателе полезности "+13". В Кубке Гагарина — 2022 27-летний игрок обороны провёл 11 встреч и отдал две передачи при полезности «0».
«Салават Юлаев» завершил выступление в плей-офф КХЛ во втором раунде, уступив в серии «Трактору» (2-4).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 1 апреля 2022
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:00
-
13:17
-
12:45
-
12:00
-
11:48
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:08
-
10:00
-
09:44
-
09:25
-
09:08
-
08:36
-
08:26
-
08:25
-
08:21
-
08:03
-
08:00
-
07:40
-
07:36
-
07:21
-
07:01
-
06:50
-
06:43
-
06:15
-
05:59
-
05:25
-
05:01
-
04:44
-
04:44