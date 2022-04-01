«Сан-Хосе» заключил новый контракт с российским защитником Николаем Кныжовым

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов подписал новый контракт с «акулами», сообщает агент Дэн Мильштейн на своей странице в «Твиттере».
Одностороннее соглашение заключено на один год.
Ранее главный тренер «Шаркс» Бугнер заявил, что Кныжов не вернётся в строй до конца текущего сезона. Он сказал, что у Кныжова была проблема с инфекцией после операции по устранению первоначальной проблемы. Одно время он был на капельнице. Он также добавил, что в клубе считают, что в состоянии Кныжова наметился прогресс и он оставил это позади.
Напомним, в октябре 2021 года стало известно, что российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов пропустит от 8 до 10 недель из-за операции на нижней части тела.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Николай Кныжов принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс». Защитник набрал 10 очков по системе «гол+пас». На счету российского хоккеиста две заброшенные шайбы и восемь результативных передач.
- 1 апреля 2022
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