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Василевский одержал 13-ю победу кряду над «Чикаго». Он повторил свою самую длинную серию

Василевский одержал 13-ю победу кряду над «Чикаго». Он повторил свою самую длинную серию
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27-летний российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, одержавший очередную победу над «Чикаго Блэкхоукс» (5:2) в матче регулярного чемпионата, приближается к обновлению одного из собственных рекордов.

Как отмечает пресс-служба лиги на официальном сайте, эта победа стала 13-й кряду над «Чикаго» для Василевского, тем самым он повторил свой рекорд по количеству выигранных матчей кряду над одним соперником. Ранее он 13 раз кряду с «Тампой» обыграл «Детройт Ред Уингз».

Рекордсмен по этому показателю — Антеро Нииттимяки (17 матчей над «Атлантой Трэшерз»), за ним идёт Кен Драйден (14 игр с «Ванкувер Кэнакс»).

В текущем сезоне Василевский провёл 52 матча за «Тампу», в которых он отражал 91,9% бросков, пропуская в среднем 2,37 шайбы за игру.

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