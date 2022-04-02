Никита Кучеров признан третьей звездой матча «Тампа» — «Чикаго»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил звание третьей звезды встречи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Российский форвард отдал две голевые передачи, которые помогли его команде победить со счётом 5:2.

Все выбранные лучшие игроки выступают за «Тампу». Возглавил тройку, проводивший шестой матч за команду, Ник Пол, он записал на свой счёт две результативные передачи. Второй звездой стал форвард Росс Колтон, который набрал 3 (2+1) очка.

Дважды отличившись сегодня, Кучеров набрал 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 11 голов и 29 результативных передач в 32 играх. Никита выступает за «Тампу» с сезона-2013/2014. За это время он принял участие в 547 матчах, в которых забил 232 гола и сделал 355 результативных передач.