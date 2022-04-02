Игорь Шестёркин совершил очередное крутое спасение. Видео

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В одном из моментов матча в середине третьего периода, когда счёт уже был 3:0 в пользу «Айлендерс», «островитяне» разыгрывали численное большинство. Передачу от партнёра на правом круге вбрасывания получил Зак Паризе, быстро переведший на Кайла Палмьери. Американский нападающий в одиночестве стоял на пятачке и щелчком в касание переправлял шайбу в ворота, однако российский вратарь «рейнджеров» Игорь Шестёркин смог щитком парировать бросок.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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