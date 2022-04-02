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Семён Варламов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ

Семён Варламов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан третьей звездой игрового дня НХЛ.

33-летний россиянин отразил все 27 бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0).

Первой звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Мэтью Жозеф, набравший 4 (3+1) очка во встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:2). Второй звездой стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший дубль в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:5 ОТ).

В текущем сезоне Варламов провёл 26 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 68 шайб при 91,8 процента отражённых бросков.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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