Семён Варламов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан третьей звездой игрового дня НХЛ.



33-летний россиянин отразил все 27 бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0).

Первой звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Мэтью Жозеф, набравший 4 (3+1) очка во встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:2). Второй звездой стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший дубль в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:5 ОТ).



В текущем сезоне Варламов провёл 26 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 68 шайб при 91,8 процента отражённых бросков.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.