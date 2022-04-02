Волков: нет 100% уверенности, что Грубец вернётся, но он не давал намёков, что не приедет

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поделился мыслями о вратарской линии команды.

«Меня Демченко абсолютно устраивает, если будут опции получить вратаря сильнее, то мы её рассмотрим. Что касается Грубеца, то я не стал бы в его огород закидывать шайбы сверх того, что он получил. Мы в прошлом году выиграли кубок во многом благодаря Шимону. У него был длинный, эмоциональный прошлый сезон, короткое лето, и во многом поэтому в нынешнем чемпионате он сыграл не так сильно и стабильно, как от него ждали. Но серию с «Ак Барсом» он провёл великолепно.



Стопроцентной уверенности нет в том, что Грубец вернётся в команду. Мы будем смотреть, как будут развиваться события. Шимон не оставил никаких намёков, что он не приедет. Контракт с ним действует и на следующий сезон. Надеюсь, что все политические вопросы останутся у политиков.



Станет ли «Авангард» повторять любое предложение от других клубов по Толчинскому? Мы посмотрим на предложения, которые поступят по Сергею, и будем действовать по ситуации. Найту было предложение, мы расстались с ним на том, что он нам очень дорог и ценен, мы с большим уважением относимся к его вкладу в результат «Авангарда». Предложение остаётся активным, будем смотреть на его дальнейшее желание вернуться.



Что касается Цегларика, то мы рассчитывали, что он будет наконечником наших атак, он забил 14 шайб в 39 матчах. Хотелось бы больше, особенно в плей-офф, но в человеческих качествах мы в нём не ошиблись, он был командным игроком, который проделал огромный объём черновой работы», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.