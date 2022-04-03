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«Металлург Мг» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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Пашков: «Металлургу» важно максимально восстановиться перед серией с «Трактором»

Пашков: «Металлургу» важно максимально восстановиться перед серией с «Трактором»
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции между «Металлургом» и «Трактором».

«В серии «Металлурга» и «Трактора» примерно равная расстановка сил. Но не стоит забывать, что Магнитогорск потратил много энергии в серии с «Авангардом». Там было семь матчей, в последней игре «Магнитка» всё же добилась успеха благодаря самоотверженности игроков и тренерской мысли Ильи Воробьёва.

«Металлургу» важно максимально восстановиться перед серией с «Трактором», иначе челябинцы получат преимущество. Да, команда Анвара Гатиятулина играет не слишком ярко, но зато видна стабильность, что важно для плей-офф. У «Трактора» своя философия, которой команда придерживается. «Металлург» играет более зрелищно, результативно и интересно. Практически наверняка серия получится долгой, будет упорная борьба, не исключаю семь матчей», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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