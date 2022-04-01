ЦСКА задавит СКА, «Магнитка» остановит «Трактор»? Чего ждать от полуфиналов плей-офф КХЛ

В борьбе за Кубок Гагарина – 2022 осталось всего четыре команды, а до выявления победителя – два этапа. Первый из них начнётся уже завтра – с Запада традиционно начнутся финалы конференций, в которых решится, кто же будет оспаривать право забрать себе титул в этом году.

Запад: да, это снова армейское дерби

В какой-то степени это даже забавно, но решающее противостояние Западной конференции вновь будет исключительно армейским. Прервать гегемонию грандов двух столиц соседям по таблице пока не помогают ни введённый потолок зарплат, ни довольно-таки необычные кадровые решения в стане обоих лидеров. СКА и ЦСКА разыграют путёвку в финал Кубка Гагарина в четвёртый раз подряд и в шестой — за последние семь завершённых сезонов!

При этом до начала чемпионата такой финал Запада совсем не читался. Состав петербургских армейцев на старте регулярки отнюдь нельзя было назвать топовым – у команды была сформирована только первая пятёрка, но дальше всё было сложно. Особенно от этого страдала защита, однако во многом за счёт успешных действий Ларса Юханссона, который нередко подчищал за товарищами по команде, оборонительные огрехи удавалось нивелировать. Качественная глубина состава значительно увеличилась ближе к середине чемпионата, но старые проблемы порой давали о себе знать.

Что касается их московских одноклубников, то здесь также были вопросы, но в первую очередь не по игрокам. ЦСКА удалось вернуть Никиту Нестерова и Михаила Григоренко, которые вновь стали одними из ключевых фигур столичного клуба, однако их и всю остальную команду возглавил Сергей Фёдоров – легендарный человек для отечественного (да и не только) хоккея, но при этом без малейшего опыта в тренерском деле. У многих болельщиков были большие претензии к игре ЦСКА в течение регулярки, однако вряд ли что-то могло помешать клубу оказаться в плей-офф.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

А вот сойти с дистанции раньше времени вполне могли обе команды, ведь в этом году конкуренция на Западе была очень серьёзной – долгое время впереди планеты всей шло «Динамо», уверенно играл «Йокерит», в середине сезона магический победный отрезок выдала «Северсталь», да и «Локомотив», казалось, мог соперничать в плей-офф с любой командой. При этом не стоит забывать и о проснувшемся под конец регулярки «Спартаке».

Итоговая восьмёрка получилась очень плотной – первое место от восьмого отделило всего 14 очков (для сравнения, на Востоке между первой и пятой командой было 13 очков, между первой и восьмой – 23), однако интриги в плей-офф всё равно не получилось – «Йокерит» самоустранился ещё до старта Кубка Гагарина, «Северсталь» испугалась собственных амбиций, «Локомотив» в очередной раз подтвердил, что разруха не в клозетах, а в головах, причём конкретных, «Динамо», переборов Череповец, не оставило сил на ЦСКА, а «Спартак», получив медвежью услугу от «Йокерита» в виде отсутствия игровой практики в первом раунде, несмотря на все старания, не смог пройти СКА. В итоге мы вновь имеем армейское дерби в финале Запада, хотим мы этого или нет.

Несмотря на то что регулярка осталась за петербуржцами, небольшое преимущество в начале серии всё-таки будет на стороне москвичей. Столичный коллектив прошёл первые два раунда без поражений, при этом переиграв более сильные (при всём уважении к минскому «Динамо» и «Спартаку») команды. К тому же ЦСКА гораздо чаще, чем СКА, играл с позиции силы. Да, армейцы Петербурга показали, что умеют перестраиваться по ходу матчей, однако клуб с такими ресурсами должен в меньшей степени отталкиваться от игры заметно уступающего в классе соперника.

В серии с московскими одноклубниками такая тактика, напротив, может быть вполне кстати, ведь СКА встретится с самым серьёзным соперником, который уже три года не пускает его в финал Кубка Гагарина. Уверен, петербуржцы нанесут ЦСКА как минимум два поражения, но во всём противостоянии пока немного предпочтительнее выглядит именно столичная команда.

Восток: дерби, от которого ещё не устали

На Востоке же, в отличие от Запада, полная сменяемость – вместо «Авангарда» и «Ак Барса», сошедшихся в это же время годом ранее, за выход в финал Кубка Гагарина сразятся «Металлург» и «Трактор», которые добрались до решающей серии конференции впервые с 2017 и 2018 года соответственно. Интересно, что это тоже дерби – уральское. От этого, в отличие от армейского, устать ещё не успели – на этой стадии соперники встречаются в первый раз.

С одной стороны, во встрече именно этих двух команд в полуфинале плей-офф нет абсолютно ничего удивительного – первые сеянные на Востоке, которые были сильнее остальных команд в регулярке, закономерно продемонстрировали свою силу и в борьбе за трофей. С другой — лейтмотивом выступлений и «Металлурга», и «Трактора» в этом Кубке Гагарина стала история преодоления.

И для магнитогорцев, пытающихся вернуться на былые позиции, и для челябинцев, которые уже несколько лет ходят вокруг да около, но никак не могут закрепиться в пуле топ-клубов КХЛ, момент этого самого преодоления наступил во втором раунде. Но если определённый, если можно говорить, героизм «Металлурга» проявился против прошлогоднего чемпиона – «Авангарда», который при всех своих проблемах оставался жёсткой системной командой и априори не мог предложить сопернику ничего кроме борьбы до последней секунды, то «Трактору» пришлось переламывать серию с обескровленным «Салаватом», что заставляет задуматься о готовности команды Анвара Гатиятулина противостоять более грозным и опытным соперникам. Тем более что велика вероятность отсутствия в первых матчах финала конференции одного из лидеров атаки челябинцев Лукаша Седлака.

Анвар Рафаилович наверняка вспомнит предыдущее выступление «Трактора» в финале конференции – тогда челябинцы в четырёх матчах были биты ещё билялетдиновским «Ак Барсом», в котором играли сразу пятеро нынешних «медведей» — Эмиль Гарипов, Альберт Яруллин, Роман Манухов, Владимир Ткачёв и Алексей Потапов. Тот «Трактор» сопротивлялся до последнего, но, скорее, бился, а не играл. Сегодняшняя версия команды одного из самых хоккейных городов России точно способна на большее.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Но фаворитом в этой серии всё же будет «Металлург» — ведь как ещё можно называть клуб, только что выбивший предыдущего чемпиона? Илья Воробьёв строит в Магнитогорске сильнейшую команду со времён двух титулов в середине 2010-х, один из которых клуб выиграл как раз под руководством 47-летнего специалиста. Некоторые критики Воробьёва до сих пор говорят про «багаж» Майка Кинэна, без которого он не добился бы успеха в 2016-м. Если Илья Петрович сделает это в 2022-м, в этом целиком и полностью будет его заслуга.