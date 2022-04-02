Кожевников — об отъезде Хартли в Канаду: болельщики за него топили, к ним отношение такое

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ранний отъезд главного тренера «Авангарда» Боба Хартли в Канаду.



«Вот такое отношение у Хартли! Конечно, это некрасиво, но он так ко всем относится. Что сделаешь, такой он человек. Живёт своей жизнью — он же канадец, это же «высшая раса», так сказать. Вот он показал свою любовь. Болельщики за него топили, вот к ним отношение такое», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее стало известно, что Хартли не примет участия в сегодняшней пресс-конференции «ястребов» из-за отъезда в Канаду. Пресс-конференция с канадским специалистом будет проведена в понедельник, 4 апреля, дистанционно из Северной Америки.