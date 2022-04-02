Овечкин — на третьем месте в топ-100 лучших нападающих сезона в НХЛ по версии сайта лиги

Официальный сайт НХЛ опубликовал свой список 100 лучших нападающих текущего сезона в лиге.
Первое место занял канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. На вторую позицию сайт поставил нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса. На третьей строчке расположился российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В топ-5 также вошли Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» и одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль.
На восьмое место сайт поставил российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Следом за ним идёт капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На 11-м месте расположился финский форвард «Флориды» Александр Барков, на 12-м — россиянин Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», на 15-м — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В топ-100 также попали Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» (37-й), Евгений Кузнецов из «Вашингтона» (40-й), Евгений Малкин из «Питтсбурга» (42-й), Владимир Тарасенко (59-й) и Павел Бучневич (67-й) из «Сент-Луис Блюз», Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш» (95-й), а также Евгений Дадонов из «Вегас Голден Найтс» (100-й).
- 2 апреля 2022
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