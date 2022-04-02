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ЦСКА открыл счёт в первом матче со СКА на второй минуте

ЦСКА открыл счёт в первом матче со СКА на второй минуте
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В эти минуты в финале Западной конференции в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге встречаются местный СКА и московский ЦСКА. На момент написания новости идёт вторая минута матча, москвичи ведут в счёте – 1:0.

На второй минуте матча нападающий ЦСКА Максим Соркин броском от синей линии открыл счёт в матче. Ему ассистировал Богдан Киселевич.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, команды вышли на игру в следующих сочетаниях:

СКА:

Юханссон (Самонов);
Ожиганов – Фантенберг, Кузьменко – Комаров – Бурдасов;
Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;
Фальковский – Солянников, Галимов – Хуснутдинов – Волков;
Пыленков, Тимкин – Бардаков – Швец-Роговой, Кетов.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;
Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Абрамов – Андронов – Панкратов, Мингачёв.

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