ЦСКА открыл счёт в первом матче со СКА на второй минуте

В эти минуты в финале Западной конференции в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге встречаются местный СКА и московский ЦСКА. На момент написания новости идёт вторая минута матча, москвичи ведут в счёте – 1:0.



На второй минуте матча нападающий ЦСКА Максим Соркин броском от синей линии открыл счёт в матче. Ему ассистировал Богдан Киселевич.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, команды вышли на игру в следующих сочетаниях:



СКА:



Юханссон (Самонов);

Ожиганов – Фантенберг, Кузьменко – Комаров – Бурдасов;

Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;

Фальковский – Солянников, Галимов – Хуснутдинов – Волков;

Пыленков, Тимкин – Бардаков – Швец-Роговой, Кетов.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;

Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Абрамов – Андронов – Панкратов, Мингачёв.

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