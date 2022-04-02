Форвард СКА Кузьменко стал единоличным лидером снайперской гонки Кубка Гагарина — 2022

Сегодня, 2 марта, в первом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА форвард петербуржцев Андрей Кузьменко забросил шайбу и стал единоличным лидером снайперской гонки плей-офф КХЛ.



Этот гол стал для форварда седьмым в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, и он опередил Станислава Галиева («Динамо» Москва), Дениса Зернова («Металлург») и Арсения Грицюка («Авангард»), у которых по шесть голов.



Напомним, Кузьменко также вышел на первое место в бомбардирской гонке, сравнявшись с Петером Цеглариком из «Авангарда». По итогам регулярного чемпионата нападающий СКА набрал 53 балла: забросил 20 шайб и отдал 33 передачи.



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