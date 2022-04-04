Овечкин прокомментировал второе подряд поражение «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал разгромное поражение команды от «Миннесоты Уайлд» 1:5, которое стало для них вторым кряду.

«Я считаю, что нужно забыть эту игру. Последние два матча мы не смогли показать, на что способны. Но нужно двигаться дальше. Следующая встреча будет очень трудной», — сказал Овечкин на пресс-конференции после матча.

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон» принимал «Миннесоту». Победу в матче одержали гости со счётом 5:1.



У хозяев единственный гол забил Гарнет Хэтэуэй. Ему ассистировали два российских нападающих – Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. За гостей забивали Йоэль Эрикссон Эк (дубль), Тайсон Джост, Маркус Фолиньо и Николя Делорье.