Кныжов прокомментировал подписание нового контракта с «Сан-Хосе»

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Ранее стало известно, что стороны подписали однолетний контракт.
«К сожалению, в этом сезоне в связи с травмами не удалось себя показать в полной мере. И в этой ситуации я был очень рад предложению клуба продлить контракт ещё на один год, что даёт мне шанс показать себя в следующем сезоне.
Переговорами в основном занимался мой агент, но отношения между мной и клубом очень взаимные, поэтому всё прошло достаточно быстро.
Конечно же родители поздравили первыми, так как я им первый сообщил об этой новости», — цитирует Кныжова Metaratings.
Ранее главный тренер «Шаркс» Бугнер заявил, что Кныжов не вернётся в строй до конца текущего сезона. Он сказал, что у Кныжова была проблема с инфекцией после операции по устранению первоначальной проблемы.
- 4 апреля 2022
-
08:46
-
08:38
-
08:25
-
07:29
-
07:23
-
07:21
-
06:44
-
06:20
-
05:55
-
05:49
-
05:41
-
05:18
-
04:57
-
04:39
-
04:09
-
01:51
- 3 апреля 2022
-
23:49
-
23:30
-
22:58
-
22:44
-
22:06
-
21:44
-
20:57
-
20:29
-
20:00
-
19:28
-
18:59
-
18:30
-
17:59
-
17:48
-
17:29
-
16:31
-
16:21
-
15:39
-
15:29