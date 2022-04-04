Кныжов прокомментировал подписание нового контракта с «Сан-Хосе»

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Ранее стало известно, что стороны подписали однолетний контракт.



«К сожалению, в этом сезоне в связи с травмами не удалось себя показать в полной мере. И в этой ситуации я был очень рад предложению клуба продлить контракт ещё на один год, что даёт мне шанс показать себя в следующем сезоне.



Переговорами в основном занимался мой агент, но отношения между мной и клубом очень взаимные, поэтому всё прошло достаточно быстро.



Конечно же родители поздравили первыми, так как я им первый сообщил об этой новости», — цитирует Кныжова Metaratings.



Ранее главный тренер «Шаркс» Бугнер заявил, что Кныжов не вернётся в строй до конца текущего сезона. Он сказал, что у Кныжова была проблема с инфекцией после операции по устранению первоначальной проблемы.

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