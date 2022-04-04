Макдэвид продлил результативную серию до 13 матчей и набрал 105-е очко в сезоне

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид помог команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча завершилась со счётом 6:1, а Макдэвид набрал 3 (1+2) очка.



Канадский нападающий возглавляет гонку бомбардиров. Он набрал 105 (40+65) очков в 69 матчах нынешнего сезона. Второе место в списке занимает его одноклубник Леон Драйзайтль, который отстаёт на четыре очка.



Отметим, что Макдэвид продлил результативную серию до 13 матчей. В них он набрал 26 (11+15) очков.



Макдэвид забросил 40+ шайб за сезон в Национальной хоккейной лиге третий раз за карьеру. Только три игрока в истории франшизы имеют большее количество сезонов с 40+ голами: Уэйн Гретцки (9), Яри Курри (7) и Гленн Андерсон (4).

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