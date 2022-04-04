Лучший бомбардир «Колорадо» Кадри выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри получил травму и выбыл на неопределённый срок. Об этом сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.



Кадри не принял участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2).



«Кадри пропустит некоторое время. Я пока не знаю, сколько точно. У него сейчас нет графика восстановления», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.



При этом наставник «Колорадо» выразил уверенность, что 31-летний форвард успеет восстановиться к плей-офф.



Напомним, Кадри получил травму верхней части тела в матче с «Сан-Хосе Шаркс». После этого он пропустил тренировку команды. В нынешнем сезоне Кадри является лучшим бомбардиром «Колорадо», он набрал 83 (26+57) очка в 65 матчах.

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