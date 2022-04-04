Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лучший бомбардир «Колорадо» Кадри выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Лучший бомбардир «Колорадо» Кадри выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри получил травму и выбыл на неопределённый срок. Об этом сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.

Кадри не принял участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2).

«Кадри пропустит некоторое время. Я пока не знаю, сколько точно. У него сейчас нет графика восстановления», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

При этом наставник «Колорадо» выразил уверенность, что 31-летний форвард успеет восстановиться к плей-офф.

Напомним, Кадри получил травму верхней части тела в матче с «Сан-Хосе Шаркс». После этого он пропустил тренировку команды. В нынешнем сезоне Кадри является лучшим бомбардиром «Колорадо», он набрал 83 (26+57) очка в 65 матчах.

Новость по теме
Три очка Кадри помогли «Колорадо» обыграть «Филадельфию» в результативном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022