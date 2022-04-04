Лучший бомбардир «Колорадо» Кадри выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Поделиться
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри получил травму и выбыл на неопределённый срок. Об этом сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.
Кадри не принял участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2).
«Кадри пропустит некоторое время. Я пока не знаю, сколько точно. У него сейчас нет графика восстановления», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.
При этом наставник «Колорадо» выразил уверенность, что 31-летний форвард успеет восстановиться к плей-офф.
Напомним, Кадри получил травму верхней части тела в матче с «Сан-Хосе Шаркс». После этого он пропустил тренировку команды. В нынешнем сезоне Кадри является лучшим бомбардиром «Колорадо», он набрал 83 (26+57) очка в 65 матчах.
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
09:40
-
09:16
-
09:00
-
08:46
-
08:38
-
08:25
-
07:29
-
07:23
-
07:21
-
06:44
-
06:20
-
05:55
-
05:49
-
05:41
-
05:18
-
04:57
-
04:39
-
04:09
-
01:51
- 3 апреля 2022
-
23:49
-
23:30
-
22:58
-
22:44
-
22:06
-
21:44
-
20:57
-
20:29
-
20:00
-
19:28
-
18:59
-
18:30
-
17:59
-
17:48
-
17:29
-
16:31
Партнерский контент