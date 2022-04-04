Главный тренер «Миннесоты» объяснил, за счёт чего команда смогла «засушить» Овечкина

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) и объяснил, за счёт чего «дикари» смогли остановить российского капитана «столичных» Александра Овечкина.



«У них есть ребята, которые умеют бросать, умеют забивать. Алекс Овечкин, конечно, среди них, но сегодня мы лишили его шайбы, потому что похищали её у соперника», — приводит слова Эвасона The Athletic.



Напомним, в ночь с 3 на 4 апреля «Вашингтон» принимал «Миннесоту». «Столичные» потерпели крупное поражение со счётом 1:5. Александр Овечкин смог нанести четыре броска и отдал одну результативную передачу, завершив встречу с показателем полезности «-2».

Новость по теме Овечкин прокомментировал второе подряд поражение «Вашингтона»