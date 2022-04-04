Бывший тренер «Трактора» проанализировал игру команды в первом матче финала Востока

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов поделился мнением о первом матче финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Металлург» обыграл «Трактор» со счётом 3:2. Хоккеисты из Магнитогорска ведут в серии 1-0.
«У «Трактора» совсем не получилась игра в атаке. Конечно, сказалось отсутствие Пулккинена и Седлака. Креативных, атакующих игроков не хватило. В составе остались ребята более оборонительного, а не созидательного плана.
«Магнитка» грамотно сыграла в обороне, подбирала забросы «Трактора», не давала сопернику зацепиться и выстроить позиционную атаку. «Трактор» у себя в зоне, наоборот, откатывался, «Металлург» заходил в зону атаки через контроль шайбы, переходил в позиционную атаку, создавал более острые моменты, в отличие от «Трактора»», — сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 4 апреля 2022
-
13:00
-
12:46
-
12:07
-
11:57
-
11:31
-
11:00
-
10:58
-
10:19
-
09:40
-
09:16
-
09:00
-
08:46
-
08:38
-
08:25
-
07:29
-
07:23
-
07:21
-
06:44
-
06:20
-
05:55
-
05:49
-
05:41
-
05:18
-
04:57
-
04:39
-
04:09
-
01:51
- 3 апреля 2022
-
23:49
-
23:30
-
22:58
-
22:44
-
22:06
-
21:44
-
20:57
-
20:29