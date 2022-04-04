Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший тренер «Трактора» проанализировал игру команды в первом матче финала Востока

Бывший тренер «Трактора» проанализировал игру команды в первом матче финала Востока
Комментарии

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов поделился мнением о первом матче финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Металлург» обыграл «Трактор» со счётом 3:2. Хоккеисты из Магнитогорска ведут в серии 1-0.

«У «Трактора» совсем не получилась игра в атаке. Конечно, сказалось отсутствие Пулккинена и Седлака. Креативных, атакующих игроков не хватило. В составе остались ребята более оборонительного, а не созидательного плана.

«Магнитка» грамотно сыграла в обороне, подбирала забросы «Трактора», не давала сопернику зацепиться и выстроить позиционную атаку. «Трактор» у себя в зоне, наоборот, откатывался, «Металлург» заходил в зону атаки через контроль шайбы, переходил в позиционную атаку, создавал более острые моменты, в отличие от «Трактора»», — сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Новость по теме
Плющев: «Трактор» был зажат в схемах, не особо понятно, как они могут их реализовать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022