Бывший тренер «Трактора» проанализировал игру команды в первом матче финала Востока

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов поделился мнением о первом матче финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Металлург» обыграл «Трактор» со счётом 3:2. Хоккеисты из Магнитогорска ведут в серии 1-0.



«У «Трактора» совсем не получилась игра в атаке. Конечно, сказалось отсутствие Пулккинена и Седлака. Креативных, атакующих игроков не хватило. В составе остались ребята более оборонительного, а не созидательного плана.



«Магнитка» грамотно сыграла в обороне, подбирала забросы «Трактора», не давала сопернику зацепиться и выстроить позиционную атаку. «Трактор» у себя в зоне, наоборот, откатывался, «Металлург» заходил в зону атаки через контроль шайбы, переходил в позиционную атаку, создавал более острые моменты, в отличие от «Трактора»», — сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.