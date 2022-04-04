Гусманов: «Трактору» надо ставить Кошечкина в неудобное положение

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов рассказал, как нужно челябинцам изменить игру, чтобы добиться успеха в финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Металлургом». Первый матч команд закончился победой «Магнитки» со счётом 3:2.



«В «Тракторе» серьёзно анализируют все матчи, думаю, они сделают корректировку в атакующем плане. В атаке надо в первую очередь ставить вратаря в неудобное положение, нагружать его, создавать помехи, потому что так просто Васе (Кошечкину) не забить. Всегда надо держать его в напряжении, чтобы он устал. Концовку матча «Трактор» неплохо сыграл в атаке, но и «Металлург» уже действовал на удержание. Надо активнее идти на ворота, создавать давление на оборону.



«Магнитка» играет без трёх основных защитников? Есть возможность для «Трактора» больше грузить защитников, но не за счёт заброса, как делал «Авангард», и с чем довольно хорошо «Магнитка» справлялась. А за счёт контроля шайбы. Надо забрать контроль шайбы у «Магнитки», они очень хорошо играют с шайбой, надо лишить их этого, чаще самим через владение шайбы создавать больше давления на ворота», — сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.