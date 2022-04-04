Сошников: Хартли помог мне в этом году немножко перезагрузиться, дал шанс сыграть

Нападающий «Авангарда» Никита Сошников прокомментировал уход Боба Хартли с поста главного тренера омского клуба.



«Боб Хартли — хороший тренер. Конечно, я поблагодарил его, он помог мне в этом году немножко перезагрузиться, дал шанс сыграть. Могу сказать про него только хорошее. Когда летели из Магнитогорска после седьмого матча серии с «Металлургом», Боб пожал всем руки в самолёте и поблагодарил за работу. Скорее, он больше требовательный тренер, нежели строгий. У него к каждому игроку свой индивидуальный подход», — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, Хартли вместе с «Авангардом» стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года, в финальной серии обыграв ЦСКА (4-2).



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