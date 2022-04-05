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В «Куньлуне» сообщили, где команда проведёт следующий сезон

В «Куньлуне» сообщили, где команда проведёт следующий сезон
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Стало известно, где будет проводить домашние матчи КХЛ китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2022/2023.

«Куньлунь Ред Стар» примет участие в чемпионате КХЛ сезона-2022/2023. Команда продолжит базироваться в Московской области – вероятнее всего, в Мытищах. За два года у нас сложились хорошие отношения с «Ареной Мытищи», мы благодарны за сотрудничество и надеемся достигнуть договорённости на следующий сезон», – об этом корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь» набрал 25 очков в 48 матчах и занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Действующим главным тренером клуба является 61-летний канадско-итальянский специалист Ивано Дзанатта.

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