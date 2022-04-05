Сушинский рассказал, каких тренеров рассматривал «Авангард» перед приглашением Хартли

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о кандидатурах, которые омский клуб рассматривал перед приходом в клуб Боба Хартли в 2018 году.
«Было проработано много вариантов при поиске главного тренера. И Олег Знарок, и Илья Воробьёв, и Алексей Кудашов. И потом во время чемпионата мира в Копенгагене появилась кандидатура Хартли. Возникла идея его пригласить. Там мы впервые с ним и встретились — Александр Крылов, Боб и я.
Прилетели туда на один день, полночи проговорили. Думаю, для себя Хартли принял решение уже тогда, но чуть позже озвучил его окончательно, когда мы проработали все вопросы и договорились по контракту», — приводят слова Сушинского «Известия».
Напомним, вчера, 4 апреля, стало известно, что Хартли покинул «Авангард». Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина — 2021.
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